Pasqua 2024, gli italiani sborseranno un miliardo di euro in più per mangiare

Pasqua, la spesa del 2024 sale di un miliardo

Gli italiani quest’anno dovranno sborsare complessivamente circa un miliardo in più per mangiare e viaggiare a Pasqua. Lo rileva uno studio di Assoutenti, associazione no-profit a tutela dei consumatori. Secondo la ricerca, citata dall’Ansa, la spesa complessiva degli alimentari crescerà in media del 4% su base annua, con picchi del 46,2% per l’olio d’oliva e dell’11,1% per la frutta fresca.

Per quanto riguarda i viaggi, le tariffe dei treni sono aumentate del 5,9% nell’ultimo mese su base annua, mentre per un biglietto aereo per destinazioni nazionali la spesa è salita in media del 13,1%. Sarà più costoso anche dormire fuori casa: le tariffe degli alberghi crescono infatti del +6,9%, arrivando fino al +9,1% nel caso delle altre strutture ricettive. Per cenare al ristorante e visitare musei e monumenti storici, infine, l’aumento previsto sarà del 3,9% in più.