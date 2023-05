Pensioni, arriva il doppio assegno ma solo per alcuni: ecco chi guadagna

Pensioni, ecco tutti i casi in cui è possibile avere un doppio assegno. In alcuni casi non ci sono requisiti in base all'età

Oggi gli italiani possono andare in pensione a 67 anni con almeno 20 anni di contributi versati. In questo caso si riceve l'assegno minimo. Per alcuni però l'INPS ha previsto una modalità che consente di ricevere una retribuzione doppia ma servono precisi requisiti per quanto riguarda anche l'età. Le buone notizie non finiscono qui. A maggio non ci sono non solo trattenute ma anche aumenti.

Pensioni, tutti i casi in cui si può avere una doppia pensione