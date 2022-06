Pensioni a 64 anni, ipotesi ritorno a "legge Fornero". Con tagli dal 10 al 18%

Pensioni a 64 anni, tra 7 mesi l'addio a Quota 102: la soluzione

Il governo deve fare i conti con il delicato capitolo delle pensioni. Quota 102 è ormai a metà del suo breve cammino, tra meno di sette mesi, infatti, - si legge sul Sole 24 Ore - verrà cancellata, lasciando un vuoto che la politica dovrà essere in grado in tempi brevi di colmare. Ma resta poco tempo per individuare, prima del varo della manovra autunnale, misure per evitare un ritorno dal 2023 alla legge Fornero. Ma il confronto avviato dal governo a inizio dell'anno con le parti sociali è fermo da metà febbraio. Con lo scoppio del conflitto russo-ucraino e l'acuirsi della crisi energetica, è cambiato l'ordine di priorità dell'agenda di palazzo Chigi. Ma sulla previdenza il tempo stringe e forze politiche e sindacati premono per riaprire il tavolo a colpi di proposte, non ultima quella di Quota 41 cara alla Lega.

La pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

