Pensioni, assegno più ricco ad ottobre: ecco per chi

Pensioni ottobre, aumenti in arrivo: ecco per chi

Pensioni di ottobre in arrivo e anche gli aumenti sono da segnare sul calendario. Infatti, grazie a una combinazione di misure fiscali e alla rivalutazione annuale collegata all'inflazione, sono in arrivo diversi aumenti per alcune categorie di pensionati. La novità riguarda, in particolare, chi riceve assegni minimi: il loro importo aumenta di 16 euro (si passa da 598,77 euro a 614,77 euro).



Come ricorda skytg24, il cedolino della pensione, accessibile grazie al servizio online dell’Inps, permette ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese e le ragioni per cui tale importo può variare; le trattenute fiscali sul rateo di pensione di ottobre includeranno l’Irpef mensile e le addizionali regionali e comunali relative al 2023. Le somme conguagliate saranno certificate nella Certificazione Unica 2024. Inoltre, per i pensionati che hanno optato per l’Inps quale sostituto d’imposta, ricorda Skytg24, verranno effettuate operazioni di abbinamento delle risultanze contabili per il modello 730, con eventuali rimborsi o trattenute in caso di conguaglio a debito.

Ecco qualche calcolo per quanto riguarda la rivalutazione delle pensioni per il mese di ottobre:

Pensioni fino a 4 volte il minimo Inps: aumento del 5,4% su un importo lordo fino a 2.272,76 euro;

Pensioni da 4 a 5 volte il minimo Inps: aumento del 4,59% su un importo fino a 2.839,70 euro;

Pensioni da 5 a 6 volte il minimo Inps: aumento del 2,862% su un importo fino a 3.407,64 euro;

Pensioni da 6 a 8 volte il minimo Inps: aumento del 2,538% su un importo fino a 4.543,52 euro;

Pensioni da 8 a 10 volte il minimo Inps: aumento del 1,998% su un importo fino a 5.679,40 euro;

Pensioni oltre 10 volte il minimo Inps: aumento dell’1,728% per importi oltre 5.679,40 euro.