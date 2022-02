Pensioni aumenti marzo: assegni più ricchi dall'Inps: ecco di quanto e perché

Pensioni aumenti marzo 2022, Inps: assegni più ricchi

Pensioni più ricche in arrivo (detto delle minime che crescono: qui le tabelle Inps). Gli aumenti degli assegni saranno ufficiali nel mese di marzo. Mai momento potè esser migliore visti i rincari legati alle bollette dell’energia elettrica e del gas? Come noto i pensionati vedranno crescere gli importi dei loro cedolini in virtù dell’applicazione delle nuove aliquote Irpef (l'Inps ha aggiornato il sistema di calcolo) e grazie alla rivalutazione degli assegni sulla base dell’inflazione. La domanda ora è: quanto aumenteranno le pensioni (pagamento anticipato: il calendario)? Ecco la risposta.

Pensioni, aumenti assegni: aliquote Irpef

I redditi fino a fino a 15mila euro vedranno un aumento delle pensioni del 23% che diventa 25% tra 15mila e 28mila euro. Sarà +35% per gli assegni pensionistici legati alla fascia tra i 28mila e 50mila euro, toccando il + 43% oltre quota 50mila euro. Va segnalato anche l’incremento della no tax area per i pensionati fino a 8.500 euro (prima era a 8mila euro)

Pensioni, assegni aumentati: rivalutazione per inflazione

Marzo 2022 segna anche la rivalutazione delle pensioni con l’aggiornamento dell’importo degli assegni legato all’applicazione del tasso dell’1,7%. Ricordiamo che sino a febbraio l'indice era dell'1,6%. E questo è solo un antipasto di quanto accadrà nel 2023, quando verrà applicato il tasso definitivo di rivalutazione che per il 2022, ha spiegato sapere l’Istat, è dell’1,9%.

