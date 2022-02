Pensioni ultime news, le novità per il mese di marzo

Pensione di marzo alle porte, e per qualcuno è forse già troppo tardi: anche per il mese di marzo l'Inps ha infatti dato il via libera ai pagamenti anticipati degli assegni pensionistici. Secondo l'Ordinanza Del Capo della Protezione Civile n. 849 del 21 gennaio scorso, nell'ambito delle misure anti-Covid, chi ritira l'assegno presso gli Uffici di Poste Italiane potrà ottenere l'erogazione in anticipo, già in questi giorni.

Pensioni, pagamento in anticipo a marzo: tutto quello che c'è da sapere

Vediamo quindi nel dettaglio quando si potrà ritirare l'assegno pensionistico di marzo 2022. Le pensioni potranno essere ritirate in anticipo seguendo l'ordine alfabetico dei cognomi. Con ogni probabilità infatti l'Inps stabilirà il ritiro della pensione dal 23 febbraio 2022 per i pensionati con cognomi inizianti dalla lettera A alla B. Il giorno successivo, 24 febbraio, sarà la volta dei cognomi dalla C alla D, mentre venerdì 25 febbraio toccherà ai cognomi dalla lettera E alla K. Sabato 26 febbraio, ma solo nella mattinata, potranno ritirare la pensione Inps di marzo i beneficiari con cognomi dalla L alla O, mentre lunedì saranno chiamati al ritiro i beneficiari dalla lettera P alla lettera R. Giorno 1 marzo 2022 sarà la volta dei pensionati con i cognomi dalla lettera S alla Z

Quando saranno pagate le pensioni di marzo 2022: il calendario

Detto ciò, quando potra salire il pagamento della pensione di marzo 2022? Il calendario dei pagamenti Inps per chi ha chiesto, in sede di domanda, l’accredito diretto degli importi sul proprio conto corrente bancario è fissato sempre il primo giorno bancabile del mese. Ovvero il primo marzo 2022 per le pensioni di marzo.

