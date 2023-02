Pensioni aumenti, marzo ricco per i pensionati: quasi 500 euro in più per...

Pensioni aumenti a marzo dall'Inps, ecco per quali pensionati

Pensioni, aumenti in arrivo a marzo, ma facciamo un veloce passo indietro: dal 1 gennaio scorso, l’Inps ha dato la rivalutazione degli assegni (in rapporto all'inflazione) al 100% a tutti i pensionati che nel 2022 percepivano sino a 2.101,52 lordi (quattro volte il trattamento minimo, pari a 525,38 euro). E arriviamo a marzo 2023. Per tutti gli altri pensionati, l'istituto di previdenza darà la perequazione in percentuale in base all’importo annuale in pagamento. Non solo: verranno corriposti anche gli arretrati sui mesi di gennaio e febbraio 2023. Prima di proseguire ricordiamo che il pagamento delle pensioni di marzo avverrà - come comunicato dall'Inps - con valuta il 1° marzo, per i pagamenti accreditati presso Poste Italiane, e con valuta 3 marzo per i pagamenti presso gli istituti di credito.

Pensioni marzo aumenti e rivalutazione inflazione. Quanto crescono gli assegni dei pensionati

Per le pensioni fra 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo (tra 2.101,53 e 2.626,90 euro lordi al mese) la rivalutazione legata al tasso di inflazione sarà dell'85% e quindi pari al 6,2%. da sopra le 5 e fino a 6 volte il minimo (2.626,91 e 3.152,28) si passa al 53% e al 3,9% e così a scendere sino agli assegni superiori a 5.253,81 euro lordi al mese che ottengono il 32% di rivalutazione e quindi a un incremento del 2,3%.

Pensioni marzo aumenti e arretrati

Chi ha una pensione di 2.500 euro ottiene un aumento di 155 euro lordi al mese e a marzo in base alla rivalutazione, visti gli arretrati di gennaio e febbraio si arriva a 465 euro. Pensione di 3.000 euro lordi al mese? Sono 120 euro e quindi a marzo entrano nell'assegno 360 euro. E ancora. Pensione lorda 4.000 euro mensili: aumento mensile 136 euro sommato agli arretrati di 272 euro porterà a un versamento di 408 euro. Pensione lorda di 6.000 euro: l'incremento è di 140 euro che sommato agli arretrati di 280 euro porterà ai pensionati 420 in più a marzo.

Ovviamente ad aprile resteranno validi gli aumenti delle pensioni, ma saranno esauriti gli arrestri.

Riassumendo

fino a 4 volte il trattamento minimo è previsto un aumento del 7,3%;

oltre 4 e fino a 5 volte il TM è previsto un aumento del 6,205%;

oltre 5 e fino a 6 volte il TM è previsto un aumento del 3,869%;

oltre 6 e fino a 8 volte il TM è previsto un aumento del 3,431%;

oltre 8 e fino a 10 volte il TM è previsto un aumento del 2,701%;

oltre 10 volte il TM è previsto un aumento del 2,336%.