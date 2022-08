Pensioni, aumento del 2% da ottobre e taglio del cuneo: novità su Dl Aiuti bis

Dl Aiuti bis, le misure in campo

Si è concluso a Palazzo Chigi un incontro del governo con i partiti per illustrare le linee generali del decreto aiuti bis. A fare il punto sul nuovo decreto Aiuti il sottosegretario Roberto Garofoli e il ministro dell'Economia Daniele Franco. Presente per il M5S la Viceministra al Mise Alessandra Todde. All'incontro è poi seguito un confronto con le principali sigle sindacali.

Tanti i punti chiave del decreto legge Aiuti bis, atteso domani in Consiglio dei ministri: secondo quanto riportano le principali agenzie stampa il taglio del cuneo fiscale potrebbe arrivare all'1,8%, a partire dal primo luglio e fino a fine anno. Viene invece confermato l'intervento sui redditi fino a 35 mila euro. Per la rivalutazione delle pensioni si ipotizza invece un anticipo di tre mesi con un aumento del 2% a partire da ottobre. Infine, risorse per 900 milioni per prorogare di un altro mese del taglio di 30 centesimi delle accise sulla benzina: la misura scade il 21 agosto e la proroga dovrebbe estenderla fino al 20 settembre.

Dl Aiuti bis, Landini (Cgil): "Le risorse per lavoratori e pensioni sono totalmente inadeguate"

I sindacati da parte loro, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il governo, hanno espresso pareri contrastanti: da una parte il muro di Cgil e Uil, dall'altro l'apertura della Cisl.

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha bocciato senza appello il decreto Aiuti bis. "Sul piano quantitativo del tutto insufficiente perchè su 14 miliardi, 1 miliardo è per i lavoratori e 1,5 miliardi per le pensioni", ha dichiarato Landini al termine dell'incontro con l'esecutivo.

"Ridurre il cuneo fiscale in questa misura, ha spiega il segretario della Cgil, significa che per un lavoratore ogni 1.000 euro, sono 10 euro lordi al mese e per le pensioni ogni 500 euro sono 10 euro lordi al mese. Stiamo parlando di cifre assolutamente insufficienti".

"Anzi, con questa manovra in tasca ai lavoratori dipendenti e pensionati fino a 35mila euro vanno meno dei 200 euro una tantum che sono stati erogati a luglio, da qui a fine anno. Quindi non ci siamo: abbiamo condiviso gli strumenti ma le risorse sono totalmente inadeguate. Chiediamo che il Consiglio dei ministri affronti in modo diverso la situazione", ha concluso Landini.

Dl Aiuti bis, Bombardieri (Uil): "Per i lavoratori e i pensionati i soldi in campo sono un'elemosina"

Sulla stessa scia anche il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri che ha affermato: sul decreto Aiuti bis "va bene il metodo, ma le cifre che ci sono state illustrate per lavoratori e pensionati porterebbero a poco più di un'elemosina". "Pensiamo che il governo debba trovare altre risorse: su 14,3 miliardi, a lavoratori e pensionati ne vengono destinati 2,5. Bisogna incrementare queste cifre. Sarebbe interessante capire i partiti, che stanno in campagna elettorale, cosa ne pensano e come sosterranno questo decreto".

Dl Aiuti bis, Cisl: "Non siamo delusi, è all'interno del perimetro preannunciato"

Ignazio Ganga, segretario confederale della Cisl al termine dell'incontro con il Governo sul Dl aiuti bis, ha invece dichiarato: "Non sono deluso: è un decreto che sta all'interno del perimetro di quanto ci era stato preannunciato a Palazzo Chigi". "Certo, relativamente alla misura a favore di lavoratori e pensionati, abbiamo chiesto di rafforzarla", ha aggiunto.

Però "si apre un discorso importante sul cuneo fiscale dei lavoratori, un 1% che va nell'ottica della strutturalità significa iniziare un percorso che dovrà essere compiuto nella Legge di bilancio. Il 2% dell'anticipo della rivalutazione delle pensioni è un segnale che valutiamo favorevolmente. Sono due misure che abbiamo chiesto vengano rafforzate. In queste ore ci sono le condizioni per verificare ulteriori risorse da appostare su queste misure".