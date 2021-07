Pensioni, dal 1° gennaio 2022 allungamento dell'età pensionabile di 5 anni

"Stiamo chiedendo al ministro Orlando di aprire subito il tavolo di confronto sul tema della previdenza e delle Pensioni. A dicembre scade la terza annualita' di sperimentazione di Quota 100. Non accettiamo che dal primo gennaio 2022 davanti alle lavoratrici e ai lavoratori si prospetti l'allungamento dell'eta' pensionabile di ulteriori 5 anni". E' quanto dichiarato giovedì da Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, rispondendo ai giornalisti a margine di un convegno a Lamezia Terme.

"Bisogna fare - ha proseguito - una trattativa vera, per noi da 62 anni bisogna uscire dal mercato del lavoro. Quarantuno anni di contributi bastano per godersi il sacrosanto diritto alla pensione, dobbiamo costruire una pensione di garanzia per i giovani e le donne, incentivare le persone ad aderire alla previdenza complementare, allargare l'area dell'Ape sociale, del lavoro pesante, usurante, rischioso e faticoso".