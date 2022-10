Pensioni di novembre, aumenta l’assegno: ecco come e di quanto

Pensioni di novembre più ricche: ecco di quanto

Nonostante le temperature sembrano ancora quelle di aprile-maggio, novembre è ormai alle porte e con esso l’arrivo di un assegno pensionistico molto più corposo. Grazie al Dl Aiuti varato dal Governo Draghi, le pensioni di novembre saranno infatti più “ricche” rispetto a quelle di ottobre. Da una parte il conguaglio della perequazione 2021, dall'altra l'arrivo del bonus di 150 euro fanno quindi a scattare nuovi aumenti. Ad ottobre lo scatto in busta è stato del 2%, a novembre l'esatta definizione dei tassi applicati per la rivalutazione frutterà, secondo gli analisti, un'ulteriore crescita dello 0,2%. Ma non solo, per chi ha un reddito inferiore a 20 mila euro, è previsto direttamente in busta paga il bonus da 150 euro che sarà erogato da Inps il prossimo mese. Al netto del bonus, vediamo di quanto può aumentare la pensione base grazie all'incremento legato alla rivalutazione, riconoscibile nel cedolino sotto la voce “Incremento D.L. Aiuti bis” e valido anche nel mese di dicembre e per la tredicesima.