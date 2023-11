Pensioni dicembre 2023, in arrivo piccoli aumenti: chi ci guadagna

Pensioni dicembre 2023, in arrivo piccoli aumenti per l'adeguamento all'inflazione insieme al bonus tredicesima

Buone notizie per i pensionati. A dicembre sono in arrivo piccoli aumenti negli assegni per effetto della perequazione all'inflazione 2022 e l'adeguamento del trattamento al costo della vita. A questa si aggiunge anche la tredicesima, che quest'anno sarà più elevata per chi percepisce la pensione minima. Sono poi assenti le ritenute addizionali comunali e regionali, già dilazionate nei mesi precedenti.

Il decreto Anticipi approvato dal Governo il 16 ottobre indicava novembre come il mese in cui i pensionati avrebbero ricevuto l'anticipo dell'adeguamento all'inflazione, solitamente effettuato dall'Inps a gennaio. La data è stata sposta al primo dicembre. L'aumento sarà quindi dello 0,8% per le pensioni dicembre 2023. Anche la tredicesima aumenterà dello stesso importo e sono in arrivo anche tutti gli arretrati del 2023.

La rivalutazione del 100% è garantita solo a coloro che percepiscono una pensione fino a 4 volte il trattamento minimo (2.101,52 euro lordi mensili). Le altre fasce sono:

dell'85% tra 4 e 5 volte il minimo (fino a 2.626,90 euro);

del 53% tra 5 e 6 volte il minimo (fino a 3.152,28 euro);

del 47% tra 6 e 8 volte il minimo (fino a 4203.04 euro);

del 37% tra 8 e 10 volte il minimo (fino a 5.253,80 euro);

del 32% oltre 10 volte il minimo Inps (dai 5.254 euro lordi in su).

Per l'ultima fascia dal 2024 è prevista una rivalutazione del 22%.

L'Inps inoltre con il bonus tredicesima effettuerà un conguaglio aggiuntivo di 154,94 euro a dicembre non tassato a tutti coloro la cui pensione lorda annua non supera quello del trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 7.327,32 euro nell'anno 2023. Non serve fare richiesta, il bonus verrà erogato in automatico agli aventi diritto. Sono esclusi chi percepisce assegni sociali e invalidi civili, dipendenti degli enti creditizi e dirigenti d'azienda.