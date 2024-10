Pensioni, ecco come cambiano con la nuova legge di bilancio 2025

Pensioni 2025, con la nuova legge di bilancio sono confermate le misure dello scorso anno e potenziate quelle per chi sceglie di continuare a lavorare

Con la nuova legge di bilancio che ha avuto il via libera ieri dal Consiglio dei ministri sono state introdotte importante novità anche per quanto riguarda le pensioni 2025. "Sono confermate le misure dello scorso anno e potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l’età della pensione ma restano a lavoro", afferma il Ministero dell'Economia in una nota.

Sono quindi state prolungate anche per il prossimo anno misure come Quota 103, Opzione donna e Ape sociale. A questi si aggiungono incentivi per i lavoratori pubblici e privati che nonostante avrebbero i requisiti per ottenere la pensione scelgono di continuare con la propria attività lavorativa. Non c'è stata quindi nessuna riforma strutturale per superare la legge Fornero. Per quanto riguarda invece il piccolo aumento delle pensioni minime, bisognerà aspettare l'esame della Manovra da parte del Parlamento. Il documento dovrebbe arrivare alla Camera entro il 21 ottobre 2024.

La nuova legge di bilancio introduce anche un meccanismo migliorato per l'indicizzazione delle pensioni in base all'inflazione. Dal prossimo anno si torna a un meccanismo in tre fasce per la perequazione:

adeguamento al 100% del tasso d'inflazione per le pensioni con importo fino a 4 volte il trattamento minimo

adeguamento al 90% del tasso d'inflazione per le pensioni con importo tra 4-5 volte il trattamento minimo

adeguamento al 75% del tasso d'inflazione per le pensioni con importo superiore

Lo stesso sistema era previsto dalla legge 388 del 2000, poi modificata.

L'Ape sociale, come si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri, è stata rifinanziata e "si incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028".