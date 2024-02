Pensioni febbraio 2024, ci sono novità: il calendario aggiornato

Pensioni febbraio 2024 calendario: quando si può andare ritirare l'assegno e importi

Migliaia di pensionati attedono con ansia l'assegno di febbraio. Questo mese ci saranno alcune modifiche legate alle trattenute Irpef e alle addizionali locali. Nel 2023 infatti sono state applicate dall'INPS delle ritenute inferiori a quanto dovuto su base annua e l'ente ora conta di recuperare la differenza di gennaio e febbraio 2024.

Le pensioni di febbraio verrano quindi assegnate per tutti il 1° febbraio 2024. La modalità di ritiro presso gli uffici postali su base alfabetica, imposta durante le restrizioni per la pandemia di Covid, è stata infatti annullata. "Le pensioni saranno in pagamento da giovedì 1 febbraio. Per evitare assembramenti e tempi di attesa superiori alla media, consigliamo a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi", comunica Poste Italiane.

Se avete l'accredito in banca, l'assegno sarà versato direttamente sul conto corrente il primo giorno bancariale del mese (il primo giorno che non coincida con un sabato o domenica o festivo) ovvero l'1 febbraio 2024.