Pensioni giugno 2022 in arrivo, tutte le date da segnare sul calendario

Pensioni giugno 2022, assegni in arrivo dal primo di giugno. Ecco tutte le novità

Maggio sta per finire, giugno è alle porte e le pensioni stanno per arrivare: da mercoledì primo giugno le pensionate e i pensionati italiani titolari di un libretto di risparmio, di un conto Banco Posta o di una postepay evolution riceveranno direttamente l’assegno regolarmente.

Anche il mese di giugno segue infatti le istruzioni che Poste italiane aveva fornito con la fine dello stato d'emergenza: tutti coloro che intendono ritirare la pensione in contanti allo sportello, a partire da inizio mese, potranno presentarsi in uno dei 12.800 uffici postali su tutto il territorio nazionale. Per il ritiro è bene seguire la turnazione alfabetica affissa all’esterno di ciascun ufficio postale.

Pensioni giugno 2022, quando arrivano gli assegni

Con la fine dello stato emergenza (lo scorso 31 marzo) e il ritorno alla quasi normalità, tra le attività sociali e il mondo del lavoro, anche le pensioni, da aprile in poi, hanno ripreso il loro “normale” corso. Per i titolari di libretto di Risparmio, conto BancoPosta o di una postepay evolution le pensioni giugno 2022 saranno quindi accreditate mercoledì 1° giugno 2022. Lo stesso giorno riceverà l’assegno anche chi è titolare di un conto corrente bancario.

Pensioni giugno 2022, il calendario completo

Per chi ritira l'assegno pensionistico direttamente agli sportelli di Poste italiane dovrà invece seguire la solita turnazione per cognome, che verrà decisa dagli uffici postali. Nel dettaglio vediamo il calendario completo: mercoledì 1 giugno è la volta dei cognomi che vanno dalla A alla B, venerdì 3 giugno dalla C alla D, sabato 4 giugno dalla E alla K. Con l'inizio della nuova settimana, da lunedì 6 giugno, potranno ritirare l'assegno coloro col cognome dalla L alla O, martedì 7 giugno dalla P alla R. Infine, mercoledì 8 giugno dalla S alla Z.

Leggi anche: