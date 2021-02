PENSIONI NEWS, tutti gli aumenti e la data del pagamento per marzo 2021

PENSIONI NEWS, ecco le novità 2021

Il 2021 è carico di novità sul fronte delle pensioni. Secondo quanto riporta QuiFinanza- per quest' anno- è stato deciso in via in via definitiva, nella misura dello 0,5%, l’aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l’anno 2020. Di conseguenza– si legge– l’Inps procederà al conguaglio da perequazione rispetto al valore dello 0,4% utilizzato in sede di rinnovo per l’anno 2020. Ecco i valori definitivi per l’anno 2020, riportati dal sito online: trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi (dal 1° gennaio 2021): 515,58 euro; importi annui 6.702,54 euro, assegni vitalizi (dal 1° gennaio 2021): 293,90 euro; importi annui 3.820,70 euro.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2020– fa sapere QuiFinanza– è determinata in misura pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2021, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Ovvero, l’adeguamento dell’importo delle pensioni da mettere in pagamento per l’anno 2021 è nullo.

PENSIONI NEWS, nuovi importi 2021

Inoltre, l'Inps per il 2021 ha fatto dei ricalcoli su alcuni importi. Alcuni di questi riguardano le pensioni minime e sociali, vitalizi, assegni sociali e trattamenti per i lavoratori socialmente utili. Ecco i dati riportati dal sito di QuiFinanza: pensioni per lavoratori autonomi e dipendenti: minima di 515,58 euro, vitalizi: 293,90 euro, pensioni sociali: 379,33 euro, assegni sociali: 460,28 euro, LSU: 444,52 euro e superminimi: 548,70 euro.

PENSIONI NEWS, la pensione di marzo 2021

La pensione di marzo– fa sapere QuiFinanza– è stata anticipata come le precedenti e potrà essere pagata ai cittadini a partire dal 22 febbraio. Per chi ritira la pensione in Posta, per evitare assembramenti, un possibile ordine di ritiro potrebbe essere questo: A e B: 22 febbraio, C e D: 23 febbraio, da E a K: 24 febbraio, da L a O: 25 febbraio, P, Q e R: 26 febbraio e da S a Z: 27 febbraio. Per chi invece riceve la pensione direttamente sul conto è possible ricevere il bonifico dal primo giorno non festivo del mese.