Pensioni, Opzione donna "per sempre": svolta, cosa cambia nella riforma

Pensioni, Opzione Donna rinnovo per sempre? Riforma news

Opzione Donna Pensioni per sempre? Questa forma di pensionamento anticipato diventerà strutturale? Sin qui la misura è stata prorogata di anno in anno (la Legge di Bilancio 2022 l'ha portata al 31 dicembre 2022), ma adesso la svolta pare dientro l'angolo. A innescare l'ipotesi sono le parole del ministro Andrea Orlando: "Credo che il confronto debba ripartire tenendo conto del fatto che il lavoro per la donna è sempre doppio e il riconoscimento dei percorsi che portano alla pensione dovranno includere proprio questo dato", ha spiegato ai microfoni di Radio Immagina, la radio web del Pd. E ancora: “Una considerazione, quella del lavoro femminile, che abbiamo fatto già con la proroga di Opzione donna che credo dovremmo provare a rendere strutturale, o almeno pluriennale, associandolo anche ad altri strumenti che tengano conto delle condizioni in cui le persone lavorano e delle differenze indotte dai diversi lavori”, spiega ricordando appunto come uno dei limiti maggiori di Quota 100 sia stato proprio quello di trattare allo stesso modo condizioni di lavorodiverse tra loro e senza distinguere tra uomini e donne. "Noi invece dobbiamo tener conto della concreta condizione che ciascuno svolge e nel caso delle donne sommare il carico del lavoro famigliare che ancora grava sulle loro spalle", conclude.

Pensioni Opzione Donna: requisiti per accedere

Opzione donna è la misura che permette di andare in pensione secondo queste condizioni:

a 58 anni in caso di lavoratrici dipendenti

a 59 anni in caso di lavoratrici autonome

con 35 anni di contributi.

Opzione donna permette di avere una pensione che viene calcolata interamente con il sistema contributivo, anche per la quota retributiva dunque, con una penalizzazione sull’assegno che cambia a seconda della posizione contributiva della lavoratrice.

Leggi anche

Guerra Russia-Ucraina, allarme luce, gas e petrolio: "Sarà una nuova Sarajevo"

Borsa, investire con un occhio al Pnrr: dove? Tlc, cybersecurity e costruzioni

Figc, Adidas vestirà gli Azzurri dal 2023: scalzato Puma dopo 20 anni

Usa, Biden presenta dollaro digitale: il prezzo di Bitcoin torna a impennarsi