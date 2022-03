Usa, Biden presenta dollaro digitale: il prezzo di Bitcoin torna a impennarsi

Dollaro digitale, Biden lancia il progetto: l'arma degli Usa per mantenere il dominio sulla finanza globale

Cosa possiamo aspettarci dal futuro del dollaro? Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, lancerà oggi il progetto per il "dollaro digitale", come già annunciato dalla Casa Bianca, mentre un centinaio di Paesi sono gia' impegnati in questa direzione. Biden firmerà un ordine esecutivo chiedendo alla sua amministrazione di dare "la massima importanza allo sviluppo e alla ricerca di una potenziale valuta digitale della banca centrale" (Cbdc, "valuta digitale della banca centrale") degli Stati Uniti, la cui valuta domina la finanza globale.

"Dobbiamo essere molto, molto attenti nella nostra analisi perche' le implicazioni" se adottiamo un dollaro digitale sarebbero "molto profonde per il paese, la cui moneta e' la principale valuta di riserva mondiale", ha sottolineato un alto funzionario della Casa Bianca, durante una conferenza stampa. Ma ha tuttavia assicurato che, a suo avviso, progetti di valuta digitale piu' avanzati in altri paesi o aree monetarie "non minacciano" questo predominio del dollaro, che assicura agli Stati Uniti un posto privilegiato nella finanza globale.

Secondo la Casa Bianca, piu' di 100 Paesi stanno valutando il lancio o hanno gia' lanciato valute digitali. Gli Stati Uniti pensavano da tempo a un progetto del genere, ma finora non hanno lanciato un piano veramente coordinato verso un dollaro digitale. L'ascesa globale di criptovalute come bitcoin e il crescente utilizzo dei pagamenti digitali ha suscitato interesse per una valuta digitale ufficiale e le principali banche centrali del mondo stanno esplorando la possibilità.