ForumAutomotive. Paolo Scudieri (Adler Group) è il personaggio dell'anno 2020

Paolo Scudieri è il personaggio del 2020 per #ForumAutomotive, il movimento d'opinione nato per lo sviluppo della filiera della mobilità. L’imprenditore napoletano è a capo di Adler Pelzer Group, leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico, termico e arredamento, e l’arredamento interno di veicoli dei setori automotive, aerospazio e treni. “Sono onorato di questo riconoscimento, ancor più in un frangente, come quello attuale, in cui l’automotive porta il peso e la responsabilità del rilancio dell’economia italiana ed europea. L’auspicio è quello di poter fare sempre di più e sempre meglio, nella piena coscienza che solo dal lavoro e dalla nostra capacità di innovare potranno nascere stabilità e sicurezza”, ha dichiarato Scudieri nel ringraziare per il premio ricevuto in occasione di #ForumAutomotive che si è svolta per la priima volta online.

“Ha trasformato l’azienda fondata dal papà -si legge nella motivazione- in una multinazionale ambasciatrice dell’eccellenza italiana nel campo dell’automotive, contribuendo allo sviluppo del territorio campano, con un occhio di riguardo alle persone più bisognose grazie alla Fondazione che porta il nome di papà Achille. Alla sua azienda, Adler Group, di cui è presidente, leader nei sistemi per il comfort acustico e termico, si rivolgono i maggiori costruttori di auto del mondo. Ha diversificato le sue attività anche in altri settori, come quello dell’aeronautica e del food, con la creazione di Eccellenze Campane, con sede principale a Napoli”. Presidente di Anfia dal 2018 è impegnato nelle azioni di rilancio e internazionalizzazione delle imprese della filiera automotive che l’associazione rappresenta. E’ inoltre presidente di Srm, Centro studi per il Mezzogiorno legato al Gruppo Intesa Sanpaolo. “Il coraggio dimostrato e le sue capacità imprenditoriali sono lezioni di vita per tutti e motivo di orgoglio per il nostro Paese”, conclude la motivazione.

Adler Pelzer Group si è affermato sul mercato internazionale puntando su un’intensa attività di ricerca e sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui ha raggiunto una presenza globale,un fatturato di 1,5 miliardi di euro con oltre 11mila dipendenti tra Europa, Asia e Americhe. Il 4% del fatturato è investito di ricerca e sviluppo in 9 Paesi e 12 centri (di cui 4 in Italia). È fornitore dei principali produttori mondiali nei settori dell’automotive e dell’aeronautica tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.