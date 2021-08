Petrolio, Aramco in trattativa per il 20% del colosso indiano Reliance

Secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, il maggior produttore al mondo di petrolio Saudi Aramco è in trattative avanzate per acquisire una partecipazione in Reliance Industries Ltd.’s, società leader nella raffinazione di petrolio e prodotti chimici. La società saudita sta valutando l'acquisto di una quota di circa il 20% del gruppo indiano controllato dal miliardario di New Dehli Mukesh Ambani, per circa 20 miliardi di dollari, operazione che potrebbe avvenire anche dietro scambio azionario.

L'intesa potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Questo accordo creerebbe legami più stretti tra il più grande produttore di petrolio del mondo e uno dei consumatori di energia in più rapida crescita. Alla notizia le azioni in Reliance hanno visto una crescita del 2,6% a Mumbai. Inoltre, l'acquisizione sigillerebbe finalmente più di due anni di negoziati e segnerà il primo all-stock deal di Aramco dalla sua offerta pubblica iniziale (Ipo) nel 2019. Il governo saudita ha venduto il 2% di Aramco nell'Ipo, raccogliendo quasi 30 miliardi di dollari. È ancora la più grande Ipo mai registrata.

Ambani ha confermato di aver parlato di un accordo con una valutazione implicita di 15 miliardi di dollari nello stesso anno. Le trattative, però, sono state ritardate dall'inizio della pandemia di Coronavirus e dal crollo dei prezzi del petrolio. I mercati dell'energia, da allora, hanno recuperato con i prezzi del greggio che quest'anno sono saliti intorno al 35% a quasi 70 dollari al barile.

Dunque, secondo le previsioni, la transazione aumenterebbe le vendite di greggio di Aramco in India. Questo, per Reliance, contribuirebbe a bloccare una fornitura costante di petrolio per le sue numerose raffinerie e rendere la società indiana azionista di Aramco. Sulla base della valutazione di mercato di Aramco di circa 1,9 trilioni di dollari, l'operazione garantirebbe a Reliance una quota di circa l'1%.

L'Arabia Saudita ha spedito 613.000 barili al giorno di greggio in India nel mese di luglio, circa il 10% delle sue esportazioni totali. L'operazione aiuterebbe Aramco a raggiungere il suo obiettivo di raddoppiare la capacità di raffinazione tra 8 milioni e 10 milioni di barili di greggio al giorno. L'azienda saudita aveva 3,6 milioni di barili al giorno di capacità alla fine dello scorso anno, comprese le partecipazioni in joint venture.

I dettagli della transazione sono ancora in fase di negoziazione, e i colloqui potrebbero prolungarsi. Inoltre, un rappresentante di Aramco avvicinato dai media ha rifiutato di commentare e il Centro per le Comunicazioni Internazionali del governo saudita non ha risposto a una richiesta di commento.