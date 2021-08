Pgcasa.it, un aiuto vero per gli artigiani e i professionisti della casa

PgCasa.it è un sito di servizi per la casa che consente a migliaia di utenti ogni mese di chiedere un preventivo gratuito ai professionisti e alle aziende del settore (tutte con regolare P.IVA), di ricevere fino a cinque proposte e di scegliere senza impegno la migliore.

Idraulici, elettricisti, falegnami, fabbri, imbianchini, giardinieri, imprese di pulizia, riscaldamento, antifurti e sicurezza, spurghi, disinfestazioni, e tanto altro ancora: ci sono categorie di professionisti presenti in PgCasa per qualsiasi esigenza domestica. E persino per chi la casa non ce l'ha ancora; infatti il sito annovera anche agenzie immobiliari, notai, progettazione e design, imprese di ristrutturazioni, di traslochi...

Il vantaggio per l'utente quindi è chiaro. E il vantaggio per il professionista? Aumentare il suo giro d’affari scegliendo direttamente le categorie per cui vuole ricevere le richieste e poterle valutare gratuitamente.

Solo se interessato, può contattare il potenziale cliente consumando dei crediti a pagamento, acquistabili comodamente online e ricevendo un avviso tramite mail, SMS o notifica via APP ogni volta che la richiesta di preventivo è coerente con la sua attività.

Qualche evidenza numerica:

Oltre 100.000 richieste di preventivi vengono inviate ogni anno

Oltre 30 Mila professionisti lavorano già grazie a PgCasa.it

Più di 1 Milione di persone visitano ogni mese PgCasa.it

Sempre in ottica di supporto ai professionisti nell’aumentare il proprio parco clienti, è stato da poco rilasciato il marketplace PgCasa Shop, che consente di prenotare e acquistare direttamente online una serie di servizi per la casa (dalla cura del giardino alla disinfestazione, dalle pulizie al trasloco) ad un prezzo fisso e trasparente.

Il professionista sceglie quali servizi mettere in vendita tra quelli del catalogo PgCasa, imposta liberamente il proprio listino prezzi, le sue disponibilità di copertura geografica e di agenda e si propone al cliente finale nel migliore dei modi compilando una descrizione della propria attività.

Se l’acquisto dell’utente va a buon fine Pgcasa trattiene una piccola percentuale a fronte dell’opportunità che ha procurato.

La convenienza per il professionista è l'aumento della propria base clienti grazie alla visibilità di PgCasa con la garanzia di un servizio pre-pagato.