Piano Ue, c’è l’intesa fra i 27 leader su bilancio e Recovery Fund

Piano Ue, Michel: "Accordo leader Ue, attuarlo subito". Von der Leyen: "L'Europa va avanti"

I 27 leader riuniti a Bruxelles hanno raggiunto l'accordo sul bilancio Ue che comprende il Recovery Fund. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. "Ora possiamo iniziare ad mettere in pratica" il piano Next Generation EU "e ricostruire le nostre economie", ha scritto Michel su Twitter. "Il nostro importante pacchetto di ripresa porterà avanti le nostre transizioni verdi e digitali", ha aggiunto.

"L'Europa va avanti. Accordo sul prossimo bilancio dell'UE e Next Generation EU: 1.800 miliardi per alimentare la nostra ripresa e costruire un'UE piu' resiliente, verde e digitale. Congratulazioni alla Presidenza tedesca del Consiglio". Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, dopo l'accordo raggiunto al Vertice dei leader.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si e' congratulata con la presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea per l'accordo raggiunto sul Quadro finanziario pluriennale dell'Ue e il Next Generation Eu. "L'Europa va avanti", ha scritto su Twitter. "Accordo del Consiglio europeo sul prossimo bilancio (pluriennale) dell'Ue e sul Next Generation Eu", lo strumento per la ripresa economica dalla crisi posta dalla pandemia di Covid. La presidente ha ricordato che si tratta di "1.800 miliardi di euro per alimentare la nostra ripresa e costruire un'Ue piu' resiliente, verde e digitale. Congratulazioni alla presidenza tedesca del Consiglio" dell'Ue. Il semestre di presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue terminera' il 31 dicembre. A succederle sara' il semestre di presidenza portoghese