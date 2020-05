Piazza Affari chiude in rialzo (+1,61%). Spread a 211

Piazza Affari inizia la settimana archiviando una seduta in netto rialzo, con il Ftse Mib che sale dell'1,61% spinto dal buon andamento dei titoli industriali. In una giornata caratterizzata dalla chiusura di Wall Street e di Londra, a sostenere i mercati e' un indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche sopra le attese. Sul paniere principale di Borsa Italiana in evidenza Leonardo, che sfiora un +6%, e Cnh (+5,5%); nella galassia del Lingotto bene anche Fca (+3,49%) e la holding Exor. Fra le utilities spicca Hera, che sale di oltre il 3%; toniche anche le reti e, fra i petroliferi, Saipem (+3,07%). Bene il lusso, piu' cauti, ma comunque positivi, i bancari. In leggero calo Generali, Recordati e Fineco.



Avvio di settimana stabile e con lievi miglioramenti sui titoli di Stato italiani, a fine seduta i rendimenti dei Btp a 10 anni si attestano all'1,63%, con un differenziale rispetto ai tassi dei Bund tedeschi equivalenti, lo spread che si stringe a 211 punti base.