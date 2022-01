Pil, il Tesoro: per il 2022 resta l'obiettivo di una crescita sopra il 4%

Il Mef: "Nel 2022 impatto espansivo della politica di bilancio e l'effetto iniziale del Pnrr"

"Pur non sottovalutando i fattori di incertezza che sussistono a livello internazionale, l'obiettivo del Governo resta quello di conseguire nel 2022 una crescita del Pil superiore al 4%". E' quanto si legge in un una nota del Ministero dell'Economia. La crescita realizzata nel 2021, sottolinea il Mef, "è stata resa possibile non solo dalla ripresa dell'economia mondiale, ma anche dalle vigorose azioni di sostegno a imprese e famiglie attuate dal Governo e dal successo della campagna di vaccinazione e delle altre misure di controllo dell'epidemia da Covid-19".

"La recrudescenza della pandemia sta causando un temporaneo rallentamento dell'attività di alcuni settori economici e il caro energia è un indubbio fattore di rischio - precisa il Mef - Tuttavia, il quadro epidemico nazionale è in fase di miglioramento e il Governo è già ripetutamente intervenuto per attutire il rialzo dei prezzi di gas ed elettricità su imprese e famiglie. Ulteriori interventi sono in esame".

"L'impatto espansivo della politica di bilancio continuerà a dispiegarsi nel corso di quest'anno e a questo si aggiungerà l'effetto iniziale del Piano nazionale di ripresa e resilienza", viene sottolineato. Nel corso del suo intervento introduttivo al Cdm, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha espresso "soddisfazione per i dati sulla crescita che sono usciti oggi - 6,5% nel 2021. Sono il prodotto della ripresa globale, ma anche delle misure messe in campo dal Governo, a partire dalla campagna di vaccinazione e dalle politiche di sostegno all'economia".

