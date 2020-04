PIMCO annuncia due nuove posizioni senior: David Forgash e Roman Kogan

PIMCO, uno dei principali gestori di investimenti a reddito fisso al mondo, annuncia l'aggiunta di due posizioni senior nominando: David Forgash - Head of Global Leveraged Loans - e Roman Kogan, Portfolio Manager per le le strategie immobiliari commerciali private in Europa.

Il vicepresidente esecutivo e gestore del portfolio David Forgash, in precedenza a capo degli investimenti ad alto rendimento di PIMCO per l'Europa, ha assunto responsabilità di leadership per le attività di prestito di PIMCO nonché responsabilità finanziarie a leva più ampia che comprendono strategie di credito multisettoriali ad alto rendimento. Sarà basato nell'ufficio di PIMCO a Newport Beach, in California, e riferirà a Jamie Weinstein, amministratore delegato e responsabile delle situazioni speciali aziendali, e Mohit Mittal, amministratore delegato e capo del Credit Trading.

Kogan è entrato a far parte del team PIMCO Commercial Real Estate (CRE) in Europa come Executive Vice President e Portfolio Manager. Si concentrerà sulle strategie private CRE e svolgerà un ruolo importante nella transizione della supervisione di Allianz Real Estate a PIMCO, che è stata annunciata a marzo. Kogan si unisce a PIMCO di Deutsche Bank e porta con sé oltre 10 anni di esperienza nei mercati immobiliari commerciali. Sarà basato a Londra e riferire a John Murray, amministratore delegato e capo del settore immobiliare commerciale.

"PIMCO ha fatto investimenti significativi nei nostri team di credito e immobiliari negli ultimi anni e la conoscenza e l'esperienza di David e Roman in queste aree strategiche chiave ci aiuteranno a trovare opportunità interessanti per i nostri clienti, in particolare nei mercati volatili che stiamo vedendo in questo momento", ha dichiarato Dan Ivascyn, Chief Investment Officer del Gruppo PIMCO. "Navigare i rischi e le opportunità nel vasto mercato del credito e dei mercati immobiliari sarà fondamentale per i nostri clienti a lungo termine, sia che siano investiti in fondi comuni sia in strategie private". "Siamo entusiasti di avere Roman a far parte del team immobiliare commerciale di PIMCO" - ha dichiarato Murray - "La sua vasta esperienza e la sua dimostrazione di leadership nei mercati immobiliari commerciali sia privati ​​che pubblici in Europa rafforzeranno la piattaforma di PIMCO mentre proponiamo interessanti opportunità di investimento oltre gli orizzonti ciclici e a più lungo termine."



