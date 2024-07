Gruppo Piquadro mette a segno ricavi per 36,1 mln nel primo trimestre (+4,9%)

Piquadro pubblica i risultati del primo trimestre 2024: fatturato in aumento a 36,1 mln

Piquadro S.p.A, società attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria con i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel, comunica i dati di fatturato consolidato relativi ai primi tre mesi dell'esercizio 2024/2025, chiusi al 30 giugno 2024. Il fatturato consolidato registrato dal Gruppo Piquadro nei primi tre mesi dell'esercizio 2024/2025, chiusi il 30 giugno 2024 è pari a 36,1 milioni di Euro, in aumento del 4,9% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente chiuso a 34,4 milioni di Euro.

Con riferimento al marchio Piquadro, i ricavi registrati nei primi tre mesi dell'esercizio 2024/2025 risultano pari a circa 14,8 milioni di Euro in incremento del 2,5% rispetto all'analogo periodo chiuso al 30 giugno 2023.Il canale wholesale ha registrato un incremento del 4,8% mentre il canale DOS una crescita del 2,2%.

Con riferimento al marchio The Bridge, i ricavi registrati nei primi tre mesi dell'esercizio 2024/2025 risultano pari a circa 7,0 milioni di Euro in aumento del 4,9% rispetto all'analogo periodo chiuso al 30 giugno 2023.Il canale wholesale ha registrato un incremento del 6,2% mentre il canale DOS una crescita del 8,3% rispetto all'analogo periodo chiuso al 30 giugno 2023.

I ricavi delle vendite realizzati dalla Maison Lance nei primi tre mesi dell'esercizio 2024/2025 risultano pari a circa 14,2 milioni di Euro in incremento del 7,5% rispetto all'analogo periodo chiuso al 30 giugno 2023. Il canale DOS una crescita del 10,8% mentre canale e-commerce un incremento dello 27,9%.

Dal punto di vista geografico il Gruppo Piquadro ha registrato, al 30 giugno 2024, un fatturato di circa 16,6 milioni di Euro nel mercato italiano pari al 46,1% del fatturato totale di Gruppo (45,2% delle vendite consolidate al 30 giugno 2023) in incremento del 6,9% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2023/2024.

Nel mercato europeo il Gruppo ha registrato un fatturato di circa 18,5 milioni di Euro, pari al 51,3% delle vendite consolidate (50,5% delle vendite consolidate al 30 giugno 2023), in incremento del 6,6% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2023/2024.

Nell'area geografica extra europea (denominata "Resto del mondo") il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato di circa 0,9 milioni di Euro, pari al 2,6% delle vendite consolidate (4,3% delle vendite consolidate al 30 giugno 2023). Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Roberto Trotta, dichiara, ai sensi dell'articolo 154, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze contabili, ai libri e alle scritture contabili. Piquadro informa che i principali indicatori di performance economico-finanziaria su base consolidata del Gruppo Piquadro, relativi ai primi tre mesi dell'esercizio 2024/2025 chiusi al 30 giugno 2024, saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti entro il 7 agosto 2024.

Gruppo Piquadro

Il Gruppo Piquadro opera nel settore degli accessori in pelle attraverso i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel. Capisaldi per i tre brand sono la cura per i dettagli e la qualità della lavorazione e dei pellami ma il prodotto Piquadro si distingue per un design innovativo e un contenuto tecnologico, quello The Bridge esalta il sapore vintage della lavorazione artigianale toscana e infine le collezioni Lancel incarnano l'allure parigina di una maison fondata nel 1876. Le origini del Gruppo Piquadro risalgono al 1987 quando Marco Palmieri, oggi Presidente, fondò la sua azienda in provincia di Bologna, dove tuttora ha sede il quartier generale. La rete distributiva si estende su oltre 50 paesi nel mondo e conta su 175 punti vendita che includono 88 boutique a insegna Piquadro (56 in Italia e 32 all'estero di cui 50 DOS-directly operated stores e 38 in franchising), 14 boutique a insegna The Bridge (14 in Italia e di cui 12 DOS-directly operated stores e 2 in franchising) e 73 boutique a insegna Lancel (58 in Francia e 15 all'estero di cui 69 DOS-directly operated stores e 4 in franchising). Il fatturato consolidato del Gruppo, relativo all'esercizio 2023/2024 chiuso al 31 marzo 2024, è pari a 180,3 milioni di Euro. Dall'ottobre 2007 Piquadro S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.