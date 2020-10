Pirelli, addio lockdown e sgommata a "V": per il mercato esce dalla crisi

“Una seconda ondata Covid che può certamente ostacolare la ripresa economica di un business ciclico come quello degli pneumatici, ma non scalfirne le dinamiche di fondo”. Gli analisti finanziari di JP Morgan e di Equita vedono rosa su Pirelli dopo un terribile secondo trimestre, il “più duro” della sua storia lo aveva definito l’amministratore delegato Marco Tronchetti Provera e, in attesa che la Bicocca alzi il velo l’11 novembre sui conti dei nove mesi che registreranno segnali di ripresa a “V” post-lockdown, promuovono il titolo del gruppo italiano.

L'intonazione positiva sul mercato è arrivata ieri sera con la trimestrale sopra le attese della concorrente Michelin che ha alzato la guidance sull’anno. Così Pirelli potrà beneficiare di migliori volumi del settore degli pneumatici, proprio come hanno indicato le stime al rialzo fornite ieri dal colosso francese delle gomme, di una miglior visibilità sul prezzo mix, di un efficace taglio costi messo in cantiere nei mesi scorsi e che consentirà al gruppo di centrare i target del 2020 già rivisti al ribasso due volte (l’ultima a giugno) e del recente newsflow settoriale positivo.





In sostanza, per gli analisti quel lockdown di marzo-giugno, che aveva stoppato la circolazione automobilistica in tutto il mondo cambiando il paradigma di tutta l’industria dell’automotive globale e congelando anche il rinnovo degli pneumatici, non dovrebbe più verificarsi, contribuendo a sostenere quei segnali di ripresa già visibili nell’andamento estivo del mercato.

Così, dopo la pessima performance del titolo da inizio anno (quando valeva 5,34 euro; -24,2%) e la perdita semestrale di 101,7 milioni di euro (a fine giugno 2019 erano stati realizzati 307 milioni di profitti), gli esperti di Equita, una delle primarie Sim che operano su Piazza Affari, hanno incrementato la raccomandazione per gli investitori sul titolo a buy (comprare) con un target price fissato a 4,6 euro per azione. Prezzo obiettivo che la banca americana JP Morgan ha indicato invece a 4,10 euro per dicembre contro i 3,5 euro del target di fine 2020.



L'ndamento del titolo Pirelli da inizio anno

Inoltre, nonostante l’andamento sfavorevole della componente dei tassi di cambio e dei mercati emergenti sulle vendite, gli analisti credono che il terzo trimestre permetterà alla Bicocca di confermare le guidance 2020, l'anno dell'emergenza sanitaria ed hanno evidenziato l'assenza di pressione finanziaria e la disciplina sul fronte dei prezzi, riconfermata ancora ieri da Michelin.

Al giro di boa di metà anno, dopo che il calo della domanda si era riflesso in una riduzione tendenziale dei ricavi di oltre il 30%, Pirelli aveva fissato al ribasso la guidance sul fatturato in una forchetta compresa tra 4,15 e 4,25 miliardi, dal range precedente di 4,3-4,4 miliardi. In attesa di sentire le indicazioni della società (l’aggiornamento del piano industriale è stato già fatto slittato al primo trimestre del prossimo anno), la Borsa si è fidata delle indicazioni dei broker e ha gettonato il titolo Pirelli, il migliore oggi a Piazza Affari (+6,63% a 4,034 euro alle 14.30).

@andreadeugeni