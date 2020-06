Pirelli, il CdA nomina Tronchetti Provera vicepresidente esecutivo e CEO

Il CdA di Pirelli nomina Tronchetti Provera vicepresidente esecutivo e CEO

Il nuovo CdA di Pirelli, nominato lo scorso 18 giugno e riunitosi per la prima volta oggi, ha nominato Marco Tronchetti Provera Vicepresidente Esecutivo e Amministratore Delegato attribuendogli i poteri per la gestione operativa del gruppo. Al Presidente Ning Gaoning, come sottolinea una nota, sono stati attribuiti la rappresentanza legale della Società e gli altri poteri previsti dal vigente Statuto, fermi restando i poteri e le prerogative del CdA.

Il board risulta quindi composto da Ning Gaoning (Presidente), Marco Tronchetti Provera (Vicepresidente Esecutivo e Amministratore Delegato), Yang Xingqiang, Bai Xinping, Wei Yintao (indipendente), Domenico De Sole (indipendente), Giovanni Tronchetti Provera, Zhang Haitao, Fan Xiaohua (indipendente), Marisa Pappalardo (indipendente), Tao Haisu (indipendente), Carlo Secchi (indipendente), Giovanni Lo Storto (indipendente), Paola Boromei (indipendente) e Roberto Diacetti (indipendente).

Il CdA del gruppo ha inoltre confermato Francesco Tanzi Chief Financial Officier e ha nominato l’organismo di vigilanza, scaduto unitamente al Consiglio che lo aveva nominato, confermando in continuità con il precedente mandato Carlo Secchi (Presidente), Antonella Carù, Maurizio Bonzi e Alberto Bastanzio.