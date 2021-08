Pirelli, nel primo semestre 2021 ricavi crescono del +41.2% a quota 2,564 mld

Il Gruppo Pirelli ha chiuso il primo semestre 2021 con un utile netto di 131,6 milioni di euro, rispetto al rosso di 101,7 milioni nello stesso periodo del 2020. Il Gruppo ha realizzato ricavi per 2,564 miliardi, in rialzo del 41,2%. Sono stati rivisti al rialzo i target 2021, con ricavi ora attesi tra 5-5,1 miliardi, contro i 4,7-4,8 precedenti.

Ancora tra i target rivisti figura un Ebitda margin adjusted del 15-15,5% (14-15% in precedenza), una generazione di cassa netta ante dividendi che sale da 300-340 milioni a 360-390 milioni e una posizione finanziaria netta attesa inferiore ai 3 miliardi (circa 3 miliardi in precedenza). Confermati gli investimenti a 330 milioni di euro.

Per quanto riguarda i dati di bilancio, Pirelli registra nel semestre un aumento del 42,3% dei volumi venduti, con un +46,3% nell'High value. Il risultato operativo adjusted è di 377,4 milioni, contro i 66,7 milioni del primo semestre 2020, con un margine che sale dal 3,7% al 14,7%. La posizione finanziaria netta è negativa per 3,818 miliardi, contro i -3,258 miliardi di fine 2020. Il solo secondo trimestre chiude con un +72,6% dei ricavi a 1,320 miliardi, mentre l'utile netto è di 89,4 milioni (-140,2 milioni nel secondo trimestre 2019).