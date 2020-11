Pmi, Simest nel capitale fino al 49%. Svolta per la società satellite di Cdp

Simest potrà entrare nel capitale delle imprese. Non solo finanziamenti, ma anche ingresso diretto nell'azionariato, a supporto delle piccole e medie imprese. La società nell'orbita Cdp, scrive oggi il Corriere della Sera Economia, è alla svolta.

Nei prossimi mesi Simest potrà entrare nel capitale con una quota fino al 49%, sufficiente a garantire il sostegno all'impresa ma senza impattare sulla governance. Un modo, scrive il Corriere, anche per vincere quello scetticismo tradizionale verso la mano pubblica.

Sul fronte dei finanziamenti, Simest ha ricevuto domande di finanziamento per l'internazionalizzazione che ormai supera quota 11 mila, per oltre 3,5 miliardi a fronte di 1,3 miliardi stanziati per il 2020, costringendo l'azienda a fermare le domande per il 2020.

"Abbiamo ricevuto in questi giorni dalle associazioni di categoria", aveva detto il presidente Pasquale Salzano, richieste pressanti per ottenere dal Governo il rifinanziamento per il 2022. Tali richieste da parte delle imprese attestano l'efficacia e la strategicità di questi strumenti finanziari per sostenere la solidità e la proiezione all'estero del nostro sistema produttivo".