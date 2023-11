Pneumatici invernali: test e sconti per scegliere la gomma giusta, i consigli di Altroconsumo

Per viaggiare in inverno, su strade innevate e ghiacciate, sono necessarie le gomme invernali che garantiscono sicurezza alla guida. Entro il 15 novembre sarà necessario avere in auto le catene o, in alternativa, montare pneumatici adatti alle basse temperature. In caso contrario il rischio è di incorrere in sanzioni. Altroconsumo ha svolto test su diversi pneumatici con lo scopo di verificare quali sono i modelli più sicuri e più rispettosi dell’ambiente, e i migliori da scegliere per risparmiare.

Altroconsumo ha simulato varie condizioni di guida, svolgendo prove di guida e di tenuta, di stabilità e di frenata. Partendo dai piccoli Suv, tra le migliori gomme del test si trovano Dunlop Winter Sport 5 (prezzo 91-108€) e Michelin Alpin 6 (prezzo 123-129€), a pari merito con un punteggio di 67: entrambe hanno ottenuto ottimi risultati a livello di prestazioni e sicurezza. Il modello peggiore per le scarse prestazioni su strada asciutta e bagnata è Austone Athena SP-901, con un punteggio di 11. Passando alle auto compatte, le gomme Continental Wintercontact TS870 (prezzo 138-146€) sono le Migliori del test con un punteggio di 70, seguite da Michelin Alpin 6 (prezzo 142-147€) con un punteggio di 67. Kormoran Snow, con un punteggio di 8, chiudono la classifica e si aggiudicano il titolo di peggiore modello per qualità.

Leggi anche: La Tecnologia Jeep 4xe e pneumatici invernali per viaggiare in sicurezza

La classifica di Altroconsumo ha considerato anche la Migliore Scelta Green, che premia la sostenibilità ambientale dei vari pneumatici. Nonostante alcune differenze tra un modello e l’altro, ad esempio nella durata di vita del pneumatico o sul rumore, nessun modello è risultato insufficiente e molti, anzi, hanno raggiunto un Ecoscore ottimo. Le gomme green del test consentono anche un notevole risparmio, perché consumandosi meno, hanno una maggiore durata nel tempo.

Anche quest'anno i consumatori hanno a disposizione fino al 15 novembre per montare pneumatici invernali (quelli con marcatura M+S), e altri 30 giorni per tornare alle gomme estive (dal 15 aprile al 15 maggio) senza incorrere in sanzioni. Per quanto riguarda l’acquisto, i prezzi degli pneumatici sono aumentati: nell’ultimo anno, infatti, l’indice generale è cresciuto del 5,4% mentre quello degli pneumatici del 6,5%. Tuttavia, scegliendo pneumatici che non rappresentano l’ultimissima versione della propria marca, ma che sono comunque facilmente acquistabili online, si può arrivare a risparmiare rispetto a un anno fa anche una trentina di euro per le taglie più piccole e fino a 65 euro per quelle più grandi.

Gli pneumatici con misura più piccola sono quelli che permettono un risparmio in percentuale maggiore: i prezzi dei 7 modelli della misura 175X65 R14, presenti nel test di Altroconsumo sia l’anno scorso sia quest’anno, sono diminuiti dell’11%. Anche con le misure più grandi si può avere un buon risparmio, fino ad arrivare ai 65 euro in meno rispetto al costo dello scorso anno con la misura 235X55 R17. Come si vede dalla tabella qui sotto, solo la misura 225X50 R17 non registra mediamente variazioni di prezzo per i 14 modelli osservati.