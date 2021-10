Pnrr: Mise, firmato decreto Fondo Impresa Donna da 40 milioni

FONDO IMPRESA DONNA, VIA LIBERA DAL MISE

Il Ministro Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto interministeriale che rende operativo il Fondo Impresa Donna che mira a rafforzare gli investimenti e i servizi a sostegno dell'imprenditorialita' femminile. L'obiettivo della misura e' quello di incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creativita' per l'avvio di nuove attivita' imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Il Fondo Impresa Donna e' istituito con un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno le risorse PNRR, 400 milioni, destinate all'imprenditoria femminile. Il progetto costituisce un intervento cardine inserito tra le linee di intervento del Ministero dello sviluppo economico nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito della missione "Inclusione e coesione".

Con l'attuazione della misura a sostegno dell'imprenditoria femminile, il Mise raggiunge un altro obiettivo del PNRR nei tempi stabiliti dal cronoprogramma, come gia' avvenuto per i bandi IPCEI sui progetti strategici altamente tecnologici nei settori delle batterie e dei semiconduttori, mentre e' gia' stata avviata la riforma della proprieta' industriale. Il decreto interministeriale e' stato firmato anche dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per le pari opportunita' e la famiglia. Sara' quindi inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.