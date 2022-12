Pnrr, Von Der Leyen apre alle modifiche. Via al nono pacchetto di sanzioni

Pnrr, Von Der Leyen apre alle modifiche

A margine del colloquio tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante la colazione, è stato sottolineato il “dialogo eccellente” tra Commissione Europea e governo italiano per l’attuazione del Pnrr. Da parte italiana, si apprende, è stata ricordata la necessità di predisporre i necessari aggiustamenti al Pnrr tenendo conto dei nuovi fattori (inflazione, aumento dei costi di energia e materie prime) provocati in conseguenza dell’invasione russa dell’Ucraina. Lo si apprende al termine dell'incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani e la Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Pnrr, Fitto: prossima settimana il punto sugli obiettivi

"Proprio ieri, dopo gli incontri tecnici" della settimana scorsa con la task force Ue, "ho inviato ai ministeri una nota" per "acquisire aggiornamenti sullo stato di avanzamento degli obiettivi con scadenza dicembre, anche in vista della cabina di regia della prossima settimana, nella quale si prenderà atto dei risultati raggiunti e di quelli realisticamente raggiungibili entro la data": lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Sud, politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto. "Il confronto con i ministeri ha messo in evidenza diverse criticità, nonché l'esigenza di ulteriori semplificazioni normative e amministrative".

Pnrr, Fitto: da gennaio parte la procedura di aggiornamento

"La relazione semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr, che verrà presentata a gennaio, darà conto del monitoraggio" sul piano "e fornirà le criticità emerse, fornendo un supporto indispensabile per l'avvio, a partire da gennaio 2023, e in coerenza con l'articolo 21 del regolamento 241 del 2021 (il regolamento Pnrr, ndr), della procedura di aggiornamento del Pnrr, indispensabile al fine di allineare le previsioni al mutato contesto economico": lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.