Polifin, cambio ai vertici con l’arrivo di Galateri di Genola e Tivegna

Polifin, nuovi ingressi in cda: “per una gestione meno familiare e più manageriale”

Nuovi ingressi in consiglio di amministrazione per Polifin, la holding del gruppo che controlla Gewiss, Costim e Chorus Life. In assemblea ordinaria infatti sono state ratificate le nomine di Massimo Tivegna, in qualità di direttore generale della società, e di Gabriele Galateri di Genola come consigliere, mentre la presidenza resta ben salda: riconfermato il ruolo di presidente a Fabio Livio Bosatelli è stato riconfermato il ruolo di presidente e di sua vice a Giovanna Terzi.

Il passaggio, afferma una nota, segna un cambio di governance per la holding - nel segno della continuità della compagine azionaria rappresentata dalla famiglia Bosatelli - evolvendo la sua natura da famigliare a manageriale, all'insegna dell'operatività e dell'apertura ai mercati. Del resto, è un momento molto propizio per “gli affari di famiglia”, che vanno a gonfie vele.