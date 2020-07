PopBari, Mattarella (Mcc) in pressing: "Subito nomina degli organi sociali"

"Bisogna procedere rapidamente alla nomina degli organi sociali di Banca Popolare di Bari per dare immediata attuazione al piano industriale. Si può fare anche ad agosto. L'assemblea è stata un successo straordinario, abbiamo una grande occasione e non possiamo sprecarla". A dirlo, in una intervista al Sole 24 Ore, è Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Mediocredito Centrale che da fine giugno controlla il 97% della banca pugliese.

Mattarella chiede tempi rapidi per la chiusura della gestione commissariale. "Siamo pronti - spiega - per procedere con le aggregazioni di altre banche per il polo del Mezzogiorno nel 2021". Il presidente Salvatore Maccarone ha dichiarato che le condizioni imposte da Bruxelles sono troppo rigide. E' d'accordo?

"La trattativa con l'Unione europea - risponde - è stata necessaria per escludere che l'intervento di Mcc fosse considerato aiuto di Stato. Bisognava garantire che il rendimento per l'investitore, cioè Mcc, fosse a livelli di mercato. E cosi' è stato: il piano industriale 2020-24 stima un rendimento del 9,7%. Altra condizione era che le perdite della banca non fossero coperte con fondi pubblici".

Alla domanda su che cosa si aspetta, risponde: "La conclusione del lavoro dell'amministrazione straordinaria e le determinazioni di Banca d'Italia. L'aumento di capitale non ha risolto tutti i problemi; la parte difficile viene ora e bisogna pedalare parecchio per implementare il piano industriale. L'effetto della pandemia può portare ulteriori problemi a una banca che soffriva già prima".