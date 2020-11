Poste Italiane: Pensioni di dicembre in pagamento dal 25 novembre

All’ingresso delle Poste di via Lomazzo è stata posizionata una colonnina gialla: non serve solo per prendere il numero, ma anzitutto per far scegliere la lingua tra italiano, inglese, spagnolo, arabo e cinese. Per ogni lingua c’è una fila diversa – perché l’efficienza milanese viene fuori anche in queste piccole cose – e per ogni fila c’è uno sportello con un addetto madrelingua. Per l’arabo c’è un tunisino: è Laghribi Karim, 36 anni, in Italia dal 2001; viste le sue origini, serve anche i clienti che parlano francese, che crediamo non siano pochi… L’italiano Martino Basilio è a disposizione (anche) di chi parla l’inglese, Ilaria Capone segue il cinese insieme alla madrelingua Yanyan Wu, mentre per lo spagnolo il riferimento è Carmen Lissette Betancourt Proano, Ecuador.