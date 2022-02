Poste, stoccata di Del Fante a Enel: acquistata Lottomatica per 700 milioni

Il closing della transazione, atteso entro il terzo trimestre del 2022, rafforza la rete di Poste Pay di Poste Italiane

Lottomatica Italia Servizi, fintech attiva nei pagamenti digitali e competitor di Mooney sui servizi, passa nelle mani di Poste Italiane. Matteo Del Fante, dopo i recenti rumors, chiude l'operazione e attraverso la controllata Poste Pay, acquista il 100% di Lis Holding S.p.A. da International Game Technology PLC per un corrispettivo totale di 700 milioni di euro, sulla base di un enterprise value di 630 milioni di euro ed una cassa netta disponibile pari a 70 milioni di euro.

I consigli di amministrazione di Poste Italiane e PostePay hanno approvato l'operazione che rimane soggetta alle consuete condizioni di closing, tra cui l'ottenimento delle approvazioni regolamentari. Il closing della transazione è atteso entro il terzo trimestre del 2022.

"PostePay, ha commentato Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, sta cavalcando trend favorevoli di mercato e cogliendo opportunità di crescita sia per linee interne che esterne. L'operazione fa leva su una relazione consolidata con uno dei nostri principali partners nella distribuzione di soluzioni nel mercato dei pagamenti di prossimità".

"Questa acquisizione rappresenta una pietra miliare del nostro percorso finalizzato a creare un ecosistema di servizi integrati a beneficio di tutti i nostri clienti, con l'obiettivo di accelerare la transizione verso gli strumenti di pagamento elettronici e di aumentare il valore generato per gli stakeholders", ha aggiunto il Ceo Del Fante. Nella transazione Poste Italiane e PostePay sono stati assistiti da "Vitale & Co." in qualità di lead financial advisor e "BofA" in qualità di fornitore di opinione di congruità. "Cappelli-RCCD" agisce in qualità di consulente legale per Poste Italiane e PostePay.

Lis è attiva nel mercato italiano dei pagamenti di prossimità attraverso una rete di circa 54.000 punti di vendita convenzionati e offre servizi, tra i quali il pagamento dei bollettini, carte di pagamento prepagate, ricariche di telefonia e vouchers ed altre soluzioni per esercenti e imprese. Lis si avvale di una piattaforma paytech proprietaria, beneficiando di economie di scala, tecnologie e competenze. Nel 2021 Lis ha generato un fatturato lordo di circa 228 milioni ed un ebitda di circa 40 milioni.

L'acquisizione del 100% di Lis Holding, Lottomatica Italia Servizi, società che fa capo interamente a Igt Lottery e che controlla a sua volta il 100% di Lis Pay, attive nel processing per conto terzi ma anche nei servizi di pagamento e moneta elettronica, oltre a consolidare la crescita di Poste Pay nel mercato dei pagamenti di prossimità e rafforzare la strategia al centro del piano "24SI", rappresenta la fase finale del botta e risposta tra il gruppo ed Enel.

A marzo dell'anno scorso Poste Italiane aveva annunciato a sorpresa che nel 2022 sarebbe entrata nella distribuzione di luce e gas per conquistare 1,5 milioni di clienti. Un'operazione che secondo gli addetti ai lavori non sarebbe stata gradita da Enel. La quale avrebbe risposto alle mosse di Poste accelerando sui servizi digitali, già avviati con Enel x attraverso l'acquisizione di Mooney. Operazione a sua volta poco ben vista da Poste che già opera nel settore con la controllata Postepay. E proprio in questo quadro si inserisce ora l'acquisto del 100% del capitale Lottomatica Italia Servizi, competitor di Mooney sui servizi erogati attraverso la rete di bar e tabaccai italiani.