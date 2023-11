Prada, gli analisti credono a Guerra: possibile raddoppiare i ricavi

Prada, gli analisti ci credono: può raddoppiare il fatturato

Il mercato mostra fiducia nel potenziale di Prada, puntando a raddoppiare i ricavi da 4,2 miliardi nel 2022 in modo organico. Gli analisti, coinvolti in un'indagine di MFF, suggeriscono che il management debba concentrarsi su cinque pilastri chiave. Prima di tutto, incrementare la produttività attraverso il potenziamento dei sistemi di clienteling. In secondo luogo, ripensare la rete retail, considerando meno negozi ma più estesi. Infine, aumentare l'importanza della pelletteria e scommettere su Miu Miu.

Il CEO Andrea Guerra, al Milano Fashion Global Summit 2023, ha dichiarato l'obiettivo di raddoppiare la scala dimensionale di Prada a circa 8 miliardi di ricavi. Questo ambizioso obiettivo, secondo gli analisti, richiederà meno di un decennio e sarà sostenuto da un'espansione focalizzata su produttività, retail, pelletteria e il marchio Miu Miu. Nonostante la crescita continua e la percezione positiva del marchio, Prada deve colmare il divario con i competitor. Il focus sulla produttività dei negozi è cruciale, con una dimensione media attuale di circa 270 metri quadrati, inferiore rispetto a brand concorrenti. Guerra ha sottolineato l'importanza di ottimizzare gli spazi, valutando la chiusura di alcuni negozi e la concentrazione su location specifiche.

Un'altra iniziativa chiave è l'incremento del ruolo della pelletteria, un settore in cui Prada ha migliorato ma deve ancora raggiungere livelli di produttività equiparabili ai top player del settore. La categoria leather goods ha contribuito per il 47% al totale del gruppo nei primi nove mesi del 2023, generando quasi 1,4 miliardi di euro. La formazione avanzata del personale di vendita attraverso il clienteling è vista come un modo per migliorare la conversione in acquisti. Progetti pilota in corso dimostrano risultati positivi, ma si prevede che ci vorrà tempo per implementare la strategia su scala globale. Infine, nonostante le voci su un possibile dual listing a Hong Kong e Milano, il management afferma che al momento non è una priorità. Tuttavia, il mercato continua ad auspicare tale mossa, che potrebbe risolvere eventuali problemi di liquidità e aumentare l'interesse degli investitori.