Prada, il patron Bertelli compra un palazzo ad Arezzo. Ipotesi hotel 5 stelle

Bertelli si prende Palazzo Carbonati ad Arezzo

Il Palazzo Carbonati, un edificio del XVI secolo, è stato recentemente acquistato all'asta da Patrizio Bertelli, presidente e CEO del Gruppo Prada. Come riporta Pambianco, secondo Arezzo Notizie, Bertelli potrebbe essere stato l'unico partecipante all'asta, che aveva un prezzo base di 1,6 milioni di euro.

La vendita è stata conclusa al primo incanto, anche se l'ufficializzazione da parte del Comune di Arezzo è ancora pendente. Tuttavia, la conferma dell'acquisto è stata data al giornale locale dall'avvocato di Bertelli, Giovanni Gatteschi.

Attualmente non è stata annunciata una destinazione specifica per il palazzo, situato in via degli Albergotti, vicino a piazza Grande, luogo di nascita di Bertelli. Ci sono però voci che suggeriscono che l'edificio potrebbe essere trasformato in una struttura ricettiva di lusso, seguendo un vasto progetto di riqualificazione che mira a ripristinare il suo antico splendore.

Questo acquisto rappresenta un ulteriore gesto di dedizione di Bertelli verso la sua città natale, Arezzo, dove ha già acquisito importanti locali storici come il Caffè dei Costanti, i ristoranti La Buca di San Francesco e La Capannaccia, oltre all'edicola di Piero Scartoni. Bertelli ha anche donato un milione di euro per il restauro della facciata della pieve di Santa Maria Assunta.