Prada punta sul Centro Italia. Il gruppo investe 60 mln in nuovi stabilimenti

Il Gruppo Prada sulla scia del 2022, punta a far crescere gli stabilimenti produttivi nel Centro Italia e investe 60 mln

Il Gruppo Prada mette il turbo e, sull'onda della crescita del 2022, continua a investire nelle fabbriche. Con oltre 20 stabilimenti produttivi di cui 21 in Italia la maison guidata da Patrizio Bertelli ha inaugurato ieri una nuova sede industriale a Valvigna vicino Arezzo. "L’ambiente in cui i giovani devono essere orgogliosi di lavorare", ha raccontato il Ceo al Sole Ora, paragondo il nuovo sito a "una famiglia che deve far sentire le persone integrate, partecipi e responsabili".

"Una fabbrica con queste caratteristiche ha pure una redditività maggiore", ha continuato Bertelli ricordando il lavoro manuale e i collaboratori storici come Lisetta, una signora di 75 anni che ha cominciato con lui nel 1971 facendo cinture, quando erano solo in tre (oggi il gruppo di moda ha quasi 14mila dipendenti), e che lavora ancora come responsabile del magazzino campionario dell’abbigliamento.