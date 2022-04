Prodi fa infuriare la Ferrari. Promuove un'auto di lusso rossa ma cinese

Prodi contro la Ferrari, sponsorizza concorrenza di una supercar cinese

Romano Prodi contro la Ferrari. L'ex premier ha deciso di promuovere un progetto cinese in Emilia per costruire, grazie anche ai fondi provenienti dal Pnrr, un'auto di lusso in grado di fare concorrenza alla rossa di Maranello e l'idea è proprio di fabbricarla dello stesso colore della super car del Cavallino. Prodi - si legge sulla Verità - sponsorizza con grande convinzione un progetto automobilistico che a Maranello è visto come il fumo negli occhi. Si tratta di una joint-venture Usa-Cina, che sfruttando nome e sapienze della cosiddetta Motor valley, vuole entrare nel segmento delle auto ibride ed elettriche di super lusso, a partire dal 2023.

Prodi - prosegue la Verità - si sarebbe adoperato per spingere per la realizzazione di questo progetto, rendendosi disponibile ad avviare i contatti con le autorità cinesi, affinchè supportino economicamente l'affare. Inoltre avrebbe avuto un confronto anche con il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini, convincendo anche ingegneri e meccanici della Ferrari a cambiare casacca e aderire all'altro progetto. Prodi però, smentisce ogni addebito. "Ho seguito con attenzione un progetto che se consolidato darebbe il primato della mia Regione nel settore delle supercar. Ma non ho nessun rapporto di consulenza con le controparti cinesi".

