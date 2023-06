ProSiebenSat, conti mai così in rosso. Mfe fa insediare i suoi consiglieri

ProSiebenSat, bilancio in rosso per la prima volta. Intanto Berlusconi fa insediare i propri consiglieri nel broadcaster

Mfe si prepara alla svolta in ProsiebenSat nel momento più buio dell’emittente televisiva. La nuova Mediaset decise di puntare sul broadcaster per conquistare il mercato tedesco ormai quattro anni fa, entrando inizialmente nel capitale con il 9,6% delle quote. Ma sebbene negli anni Mfe sia riuscita a diventare primo socio con il 28,8% del capitale, come scrive Milano Finanza, non ha mai avuto una vera voce nella gestione operativa del business.

Ora, però, potrebbe arrivare la prima svolta grazie all’ingresso nel supervisory board di un consigliere rappresentativo di Cologno. Nella lista dei candidati compaiono infatti Katharina Behrends (dall’autunno scorso General manager per le attività di Mfe nell’area tedesca) e Thomas Ingelfinger (amministratore indipendente), manager di lunga esperienza nel gruppo Beiersdorf. Con il loro avvento, il gruppo capitanato da Pier Silvio Berlusconi tenta di prendere, almeno in parte, le redini della società.

Come accennato prima, però, in questo momento ProsiebenSat sta affrontando un momento di difficoltà finanziaria. Il problema, comunque, come scrive Milano Finanza, non sono i ricavi. Dal 2019 al 2022 sono infatti rimasti sempre sopra il livello dei 4 miliardi di euro. Il vero problema riguarda la redditività industriale e operativa che si è contratta in misura significativa. In soli 4 anni il mol ha perso ben 8 punti percentuali sui ricavi, scendendo dal 24% al 16%.