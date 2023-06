Vertice Opec, escluse Bloomberg-Reuters. Tira aria di censura? Il caso

Petrolio, Opec: escluse le agenzie di stampa Bloomberg e Reuters dalla prossima riunione

L'Opec non ha invitato le agenzie di stampa Reuters e Bloomberg alle riunioni ministeriali dedicate alla futura politica petrolifera. I giornalisti di Reuters impegnati a coprire l’evento e registrati come membri della stampa non hanno infatti ricevuto alcun invito.

Stesso discorso per Bloomberg. Infatti, un portavoce dell’agenzia ha rivelato che gli organizzatori dell’evento Opec non hanno offerto l'accreditamento per coprire l'incontro. Infine, anche due giornalisti del Wall Street Journal che si occupano regolarmente dell'OPEC non hanno ricevuto inviti.

"Siamo delusi dal fatto che l’agenzia non sia stata invitata", ha detto un portavoce di Reuters. Abbiamo contattato l'OPEC per chiarire la questione. Crediamo che una stampa libera serva i lettori, i mercati e l'interesse pubblico”.

I ministri dell’Organization of the Petroleum Exporting Countries e dei suoi alleati, noto come OPEC+ e che comprende i principali produttori Arabia Saudita e Russia, si riuniranno sabato e domenica a Vienna per il regolare incontro semestrale. Secondo le stime, il gruppo da solo pompa oltre il 40% della fornitura mondiale di petrolio.