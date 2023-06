Bankitalia, Panetta favorito al posto di Visco. Per lui futuro nella Sx?

Bankitalia, la gara per la successione di Visco passa dall'Ue

Ignazio Visco sta per lasciare la poltrona di Governatore della Banca d'Italia. Lo ha ribadito lui stesso durante il suo discorso sulle Considerazioni finali. "Per quanto riguarda l'istituzione 'speciale' che ho servito, con ruoli diversi, per un cinquantennio e che mi appresto quest'anno a lasciare sono sicuro che su tale consapevolezza saprà fondare il suo operato anche negli anni a venire". Chi sarà il successore di Visco dal primo novembre? Il candidato principe - si legge su Repubblica - è Fabio Panetta (presente ieri alla conferenza), che la premier Giorgia Meloni voleva al suo fianco come ministro dell’Economia. Il secco rifiuto era stato proferito proprio in vista del possibile incarico alla banca centrale, a cui Panetta ha dedicato tutta la sua carriera interna ed esterna. Dal 2020 si è trasferito a Francoforte come rappresentante italiano nel Comitato esecutivo della Bce.

E a ben vedere - prosegue Repubblica - l'unica incognita che pesa sulla sua nomina in via Nazionale fa riferimento proprio a quella poltrona a Francoforte, che per prassi dovrebbe spettare a un italiano. Ma poiché non c’è una regola scritta che stabilisce ciò, per una eventuale sostituzione - il nome più accreditato è quello di Piero Cipollone, attuale vice dg di Banca d’Italia - si dovrà passare attraverso una trattativa politica con i partner europei e su questo pesa l'incognita della ratifica del Mes. Intanto cominciano a circolare voci sul Governatore uscente Ignazio Visco, possibile che possa diventare una carta per la sinistra, Il Pd potrebbe offrirgli una poltrona di peso, anche se è ancora presto per questo passo, le voci cominciano a circolare.