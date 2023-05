Bankitalia, Visco: "Possibile migliorare il Pnrr, non c'è tempo da perdere"

Pnrr, Visco: "Miglioramenti possibili"

"Miglioramenti del Pnrr sono possibili. Nel perseguimento di eventuali modifiche bisogna però tenere conto del serrato programma concordato con le autorità europee; al riguardo, un confronto continuo con la Commissione è assolutamente necessario, nonchè utile e costruttivo. Non c'e' tempo da perdere".

Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nelle considerazioni finali in occasione della presentazione della Relazione annuale.

"Si discute di presunte insufficienze nel dibattito collettivo riguardo al suo disegno, dell'orizzonte temporale limitato per il raggiungimento degli obiettivi, delle possibili carenze nella capacita' di attuarne le misure, ma va sottolineato con forza che il Piano rappresenta un raro, e nel complesso valido, tentativo di definire una visione strategica per il Paese", ha aggiunto.

"Anche per questa ragione, oltre agli investimenti e agli altri interventi di spesa, e' cruciale dare attuazione all'ambizioso programma di riforme, da troppo tempo attese, in esso contenuto. Si tratta quindi di uno snodo cruciale; esso deve pero' essere parte di una piu' ampia strategia di lungo periodo per agevolare la trasformazione della nostra economia", ha detto ancora Visco.