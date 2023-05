L'Italia corre più della Germania: nel primo trimestre Pil in rialzo

Pil, l'Italia corre più della Germania: sul 2022 la crescita è dell'1,9%

La crescita italiana corre più del previsto, mentre l’inflazione inverte (di poco) la rotta verso il basso. Secondo gli ultimi dati diramati dall’Istat nel primo trimestre del 2023 il prodotto interno lordo è infatti aumentato dello 0,6% sui tre mesi precedenti e dell'1,9% sul 2022. Un rialzo di 0,1 punti che batte di fatto le stime preliminari di fine aprile. Con due giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in più sul 2022, la variazione acquisita per il 2023 è pari a +0,9%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima di aprile (+0,8%). "La stima completa dei conti economici trimestrali conferma la ripresa dell'economia italiana nel primo trimestre del 2023 dopo la battuta d'arresto di fine 2022", sottolinea l'Istat.

Nel dettaglio, rispetto al primo trimestre, tutti i principali aggregati della domanda interna sono in aumento, con una crescita dello 0,7% dei consumi finali nazionali e dello 0,8% degli investimenti fissi lordi. Mentre le importazioni e le esportazioni sono diminuite, rispettivamente, dell'1% e dell'1,4%. La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito per un +0,7% alla crescita del Pil: i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private hanno contribuito per lo 0,3%, gli investimenti fissi lordi per lo 0,2%, così come la spesa delle amministrazioni pubbliche.

Pil italiano in crescita, Visco: "Nel 2023 aumento del Pil dell'1%"

Per contro, sia la variazione delle scorte, sia la domanda estera netta hanno contribuito negativamente alla variazione del Pil, entrambe per -0,1 punti percentuali. Infine, gli andamenti congiunturali sono positivi sia per l’industria che per i servizi cresciuti rispettivamente dello 0,2% e dello 0,8%, mentre rimangono stabili agricoltura.

A commentare gli ultimi dati di crescita economica diramati dall’Istat anche il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Nelle Considerazioni finali in occasione della presentazione della Relazione annuale ha dichiarato che “nel primo trimestre di quest'anno la crescita dell'economia ha di nuovo superato le attese. Per il 2023 le previsioni oggi disponibili convergono su un aumento del prodotto intorno all'uno per cento".