Prysmian, acquisizione da 3,9 mld: rilevata l'americana Encore Wire

Prysmian rileva l'americana Encore Wire per 3,9 miliardi

Prysmian annuncia l'acquisizione dell'americana Encore Wire per 290 dollari ad azione (272,15 euro), con un premio del 20% sul prezzo medio dei 30 giorni precedenti lo scorso 12 aprile. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione valorizza l'azienda Usa che produce cavi elettrici 4,2 miliardi di dollari (3,94 miliardi di euro). Nel 2023 Encore Wire ha realizzato ricavi per circa 2,6 miliardi di dollari (2,44 miliardi di euro) e un margine operativo lordo di 517 milioni di dollari (485,19 milioni di euro). Con l'operazione nasce un gruppo in grado di generare un fatturato di oltre 17,7 miliardi, con un margine operativo lordo fi 2,1 miliardi di euro, sulla base dei risultati ori forma del 2013.

“L'acquisizione di Encore Wire rappresenta una pietra miliare per Prysmian e un'opportunità strategica e unica per creare valore per i nostri azionisti e clienti”, ha commentato in una nota Massimo Battaini, Ceo designato di Prysmian. “Grazie a questa acquisizione, Prysmian incrementerà la sua posizione in Nord America, migliorando ulteriormente il mix geografico e di business e rafforzando l’esposizione dell’azienda ai trend di lungo periodo”. “Questa operazione massimizza il valore per gli azionisti di Encore Wire e riconosce loro un sostanziale premio per le azioni rispetto ai corsi di borsa”, ha dichiarato Daniel L. Jones, presidente e amministratore delegato di Encore Wire. “Encore Wire e Prysmian sono due organizzazioni complementari e siamo certi che Encore Wire avrà un futuro roseo come parte del gruppo Prysmian”, ha detto. A seguito del perfezionamento dell’operazione, Prysmian si aspetta di mantenere una significativa presenza nel sito a modello unico e integrato di Encore Wire a McKinney, in Texas.