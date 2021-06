Prysmian, cavi per l'energia pulita a Chicago.Commessa da 900 milioni.Borsa ok

Prysmian continua a correre a Piazza Affari (+1,96%) dopo che SOO Green Hvdc Link ha scelto l'azienda italiana come fornitore preferenziale dei sistemi in cavo ad alta tensione in corrente continua (HVDC - High Voltage Direct Current) per un progetto unico nel suo genere: la trasmissione di energia per via terrestre lungo i tracciati ferroviari esistenti.



Concepito come il primo collegamento di una rete di energia pulita nazionale, il progetto interregionale da 2.100 MW connetterà due dei più grandi mercati energetici statunitensi. Collegando Midwest Independent System Operator (MISO), che serve l'area centrale degli Stati Uniti, e PJM Interconnection nell'area orientale, SOO Green fornirà grandi quantità di energia rinnovabile a basso costo a diversi centri urbani, da Chicago alla regione medio-atlantica.

Nell'ambito della commessa del valore di circa 900 milioni di dollari, Prysmian in dettaglio fornirà cavi all'avanguardia ad alta tensione in corrente continua da 525 kV per trasmettere in modo affidabile ed efficiente energia rinnovabile ad oltre 1,2 milioni di famiglie. Si tratta di una commessa importante in quanto rappresenta il primo importante ordine negli Usa, commentano gli esperti di Equita Sim, che sottolineano come tale contratto rappresenti un'ulteriore conferma dell`esposizione di Prysmian alla transizione energetica e aumenta la visibilità del business Project.

"La pipeline dei progetti resta interessante, e ci aspettiamo ulteriori assegnazioni nei prossimi mesi", conclude Equita. Positivo anche il commento degli esperti di Intesa Sanpaolo. Gli analisti infatti giudicano questa commessa come particolarmente rilevante per l'azienda, non solo per le dimensioni, ma anche per il futuro posizionamento dell'azienda nel segmento Energy Project negli Usa.

Intesa-Sanpaolo, infine, si aspetta che Prysmian dopo questa assegnazione possa valutare la creazione di un nuovo impianti negli Stati Uniti. Giudizio Add confermato. Mediobanca Securities dal canto suo conferma rating outperform e tp di 31 euro. Secondo gli esperti il progetto aumenta la visibilità per la divisione Energy Project oltre il 2022. Banca Akros infine resta buy, giudicando la notizia molto positivamente e non ancora scontata.