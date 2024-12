Economia russa sull'orlo del baratro? Putin rassicura: "Stabile, malgrado le minacce esterne". E sull'Ucraina: "Ci avviciniamo ai nostri obiettivi" 

Putin apre la conferenza stampa annuale a Mosca

Oggi, 19 dicembre, si è tenuta la tradizionale conferenza stampa di fine anno di Vladimir Putin, un appuntamento che nel 2020 per il covid, poi nel 2023 e quest'anno, è stato fatto coincidere con il 'call-in show' delle risposte del Presidente anche alle domande dei cittadini russi ordinari. Gli sono arrivate oltre 1.500.000 domande su temi cruciali come sanità, infrastrutture e geopolitica, in un clima di crescente crisi economica.

Putin: "L'economia avanza nonostante le minacce esterne"

"L'economia russa continua ad avanzare nonostante le minacce esterne".Ha affermato il presidente Vladimir prendo la tradizionale conferenza di fine anno a Mosca. "Le istituzioni internazionali hanno posizionato la Russia al primo posto in Europa, ma questo non è motivo per "adagiarsi", aggiungendo: "Le istituzioni finanziarie ed economiche internazionali hanno posizionato la Russia al primo posto in Europa per volume economico e al quarto posto a livello globale per parità di potere d'acquisto. Davanti a noi ci sono Cina, Stati Uniti e India. Abbiamo superato la Germania già lo scorso anno e quest'anno abbiamo lasciato il Giappone dietro di noi. Tuttavia, questo non è un indicatore per 'addormentarci' o adagiarci. Tutto si sta sviluppando, tutto sta procedendo attivamente," ha affermato il presidente.

Putin: "Segnale allarmante dall'inflazione, ma la situazione è stabile"

Il presidente russo Vladimir Putin, nel corso della conferenza stampa di fine anno, ha poi definito l'andamento dell'inflazione "un segnale davvero allarmante". "Proprio ieri, mentre mi stavo preparando per l'evento di oggi, ho parlato con la presidente della Banca Centrale, che mi ha detto che si aggira intorno al 9,2-9,3%", ha detto Putin secondo l'agenzia Interfax sostenendo però che i salari sarebbero a suo dire "cresciuti del 9% in termini reali" e quindi, secondo lui, "la situazione nel complesso" sarebbe "stabile". Putin ha inoltre dichiarato che anche le sanzioni hanno un certo impatto sull'inflazione, sebbene a suo dire "non di fondamentale importanza", perché "rendono più costosa la catena logistica".

Ucraina, Putin: "Ci avviciniamo ai nostri obiettivi"

La situazione nel conflitto in Ucraina sta cambiando "drasticamente" e la Russia si avvicina al raggiungimento dei suoi "obiettivi prioritari", ha poi aggiunto Putin. Il presidente ha inoltre affermato che le truppe ucraine saranno costrette a lasciare la regione russa di Kursk, ma non ha voluto indicare una data esatta per la conclusione dell'operazione. "Non voglio indicare una data esatta, perché in tal caso le truppe si sentirebbero costrette ad accelerare le operazioni, a rischio di perdite maggiori", ha affermato Putin rispondendo durante la conferenza stampa di fine anno a una donna che telefonava in diretta da un rifugio nella regione di Kursk.