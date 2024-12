Zelensky si è arreso a Putin ma accusa la Nato: "Armi pesanti arrivate troppo tardi"

Guerra, dietro alle frasi di Zelensky c'è la linea dura di Musk

La guerra in Ucraina questa volta potrebbe essere davvero a un punto di svolta. Per la prima volta il presidente Zelensky ha ammesso tutte le difficoltà del suo Paese in questo conflitto con la Russia. Zelensky ha ammesso di non avere le forze per riconquistare il Donbass e la Crimea: "Se noi non abbiamo oggi la forza di riprendere tutti i nostri territori allora l’Occidente può trovare la forza di far sedere Putin al tavolo e affrontare questa guerra per via diplomatica". Ma poi ha puntato il dito contro la Nato: "Le armi pesanti sono arrivate troppo tardi, dovevate fornircele prima". Parole forti che nascondono una paura, l'arrivo di Trump alla Casa Bianca. A quanto risulta si starebbero confrontando due linee.

Alcuni, come Elon Musk e Donald Trump Jr., il primogenito del presidente, spingono - riporta Il Corriere della Sera - per tagliare subito o ridurre drasticamente le forniture di armi a Kiev. Altri, come lo stesso Kellogg, auspicano un approccio più graduale, con l’obiettivo di forzare anche Putin ad avviare le trattative. In ogni caso sembra esserci un punto fermo: gli ucraini devono prepararsi a cedere almeno una parte di quel 20% del suolo nazionale conquistato con la forza dai russi. Secondo l’ultima rilevazione condotta da Gallup, il più autorevole istituto di ricerca americano, il 52% degli ucraini è favorevole a "una qualche concessione territoriale" pur di chiudere rapidamente il conflitto (dati raccolti nell’ottobre 2024).

Zelensky confida, comunque, di poter concordare una formula transitoria, in modo da riaprire il negoziato sul destino almeno del Donbass tra qualche anno, sperando in un cambio di regime al Cremlino. Da qualche giorno si parla di un possibile schieramento di militari europei come forza di interposizione. L’ipotesi - conclude Il Corriere - è stata avanzata da Emmanuel Macron, anche per prevenire un probabile disimpegno da parte di Trump. La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock si è dichiarata favorevole. Il titolare della Difesa italiano, Guido Crosetto ha appoggiato la soluzione, a patto che il contingente agisca con un mandato dell’Onu. I polacchi, a sorpresa, sono contrari.