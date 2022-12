Putin ci taglia il petrolio: stop alle forniture ai Paesi con il price cap

Stop al petrolio russo all'Occidente, il divieto vale da febbraio a luglio

Stop alle forniture del greggio russo a tutti quei Paesi che hanno adottato il price cap: il presidente Vladimir Putin ha firmato un decreto su misure speciali in risposta all'introduzione da parte di alcuni Stati di un price cap al greggio russo e ai prodotti petroliferi. A riportarlo è Ria Novosti, spiegando che il documento vieta le consegne se i contratti specificano direttamente o indirettamente un tetto al prezzo. Il divieto di forniture di petrolio al di sotto del prezzo massimo entra in vigore il primo febbraio 2023 ed è valido fino al primo luglio. La data per lo stop ai prodotti petroliferi sarà decisa dal governo di Mosca. "La consegna di petrolio e prodotti petroliferi russi a persone giuridiche e altri individui stranieri è vietata" se utilizzano il price cap, è scritto nel decreto firmato dal presidente Putin.